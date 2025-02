Diffidati Inter in Serie A, tre giocatori a rischio squalifica contro il Napoli

Notizie Napoli calcio - Diffidati Inter, occhio al cartellino giallo in Inter-Genoa! Di regola nel campionato italiano si entra in diffida per la prima volta dopo la quarta ammonizione e poi si rientra in diffida alla nona ammonizione. L'Inter ha 3 diffidati.

La Serie A 2024-2025 alla ventiseiesima giornata. L'Inter giocherà in casa contro il Genoa sabato 22 febbraio e poi nel week-end di domenica 2 marzo affronterà il Napoli allo stadio Maradona.

Diffidati Inter

Chi sono i giocatori Inter diffidati? Ad oggi l'Inter ha tre giocatori diffidati e dunque in caso di cartellino giallo sabato contro il Genoa in Serie A, entrambi rischiano la squalifica contro il Napoli per la ventisettesima di campionato.

I diffidati dell'Inter sono Barella, Bastoni e Mkhitaryan.

Il Napoli invece ha due diffidati: il centrocampista Anguissa e l'allenatore Antonio Conte.