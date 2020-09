Di Biagio: "Petagna valore aggiunto del Napoli, non molla mai! Non sa fare solo l'attaccante"

Napoli - Gigi Di Biagio, ex allenatore della SPAL, parla di Andrea Petagna. Ecco parte dell'intervista de Il Mattino.

«Ho l’impressione che stia lavorando bene da quando si è ripreso e nel momento in cui troverà il top della condizione può diventare un valore aggiunto per il Napoli. Di sicuro ha delle belle carte da potersi giocare per convincere l’allenatore. Di qualità ne ha tante. Soprattutto è un ottimo punto di riferimento lì davanti. Ma non sa fare solo l’attaccante vecchio stile. Nonostante fosse già un giocatore del Napoli non ha mai mollato niente con la SPAL».