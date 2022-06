TMW - Deulofeu-Napoli, Spalletti lo vede al centro del progetto: si tratta con l'Udinese

Calciomercato Napoli. Gerard Deulofeu è a un passo dal Napoli. L'attaccante spagnolo dell'Udinese è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra, con i due club che stanno lavorando per limare gli ultimi dettagli della trattativa.

Deulofeu Napoli Spalletti

Deulofeu-Napoli, le ultime

Dell'operazione Deulofeu-Napoli arrivano aggiornamenti anche da Tuttomercatoweb, che analizza come manca ancora un'intesa economica a livello di club (l'Udinese vuole 15 milioni di euro, gli azzurri finora ne hanno offerti 10 più bonus), ma l'attaccante spagnolo ha già espresso il suo totale gradimento al trasferimento in Campania.

Il classe '94 cresciuto nel Barcellona ha altre offerte dall'Italia e dalla Spagna dopo l'ottima stagione realizzata a Udine, ma oggi considera il Napoli la squadra giusta per compiere il grande salto e trovare continuità anche in una big. Deulofeu è rimasto molto colpito dalla grande fiducia riposta in lui da mister Spalletti, che lo vede centrale nel suo progetto tecnico per il 2022-23.