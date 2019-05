Delusione Milan, Gattuso costringe la squadra a salutare i tifosi in trasferta [VIDEO]

Non è bastata la vittoria per 2-3 contro la SPAL in trasferta al Milan di Gennaro Gattuso per raggiungere l'obiettivo di qualificazione in Champions League. I rossoneri guadagnano l'accesso diretto alla prossima edizione di UEFA Europa League con un po' di delusione per squadra e ambiente. A fine partita, però, Gattuso non ha accettato scuse dai suoi ed ha costretto tutta la squadra - che si stava recando negli spogliatoi, a recarsi sotto il settore ospiti dello stadio di Ferrara per salutare i tifosi milanisti giunti in trasferta. In allegato il video tratto da DAZN.