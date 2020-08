Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli non segnava così pochi gol (79) in campionato da 10 anni, il peggior rendimento di questo decennio a livello realizzativo. Sarri non c'entrava nulla con la Juventus, ma i bianconeri non hanno avuto pazienza con lui. Dovevano comprare gli uomini giusti”.