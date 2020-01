Il Mattino - Napoli, il saldo di ADL: 50 milioni spesi a gennaio, -140 dall'estate scorsa! Dietro solo a Real Madrid e Aston villa in Europa. Lo scorso anno profitto di +31 mln

Calciomercato Napoli - Il Mattinoanalizza le spese del Napoli di questo mercato: Demme più Lobotka più Rrahmani più Politano fanno all’incirca altri 50 milioni di euro. Che portano a un saldo negativo di mercato, tra l’estate e la sessione invernale di 139,8 milioni di euro. Investiti male, invece, i 40 milioni per Lozano questa estate.

De Laurentiis

Mercato Napoli, il saldo di De Laurentiis: nessuno in Italia come lui

Ma magari la questione del flop del Napoli di questa stagione più che ai mancati acquisti è legata alle mancate cessioni. Sbagliato non cedere alcuni top. Perché in Italia nessuno da luglio a oggi ha speso come De Laurentiis. E in Europa solo Real Madrid (-207,5 milioni di euro) e Aston Villa (-155,1 milioni) hanno speso più degli azzurri per ingaggiare calciatori. L’Inter, che pure colleziona ingaggi, ha un saldo negativo di -108 milioni tra acquisti e cessioni. I tifosi delle curve continuano a contestare da tempo la gestione di De Laurentiis. «Caccia i soldi». Ma di sicuro il Napoli ha investito sul mercato. Solo la prima di Ancelotti, ha chiuso con un profitto: 31,80 milioni: tra la cessione di Jorginho al Chelsea per 57 milioni di euro e poi Hamsik a febbraio in Cina per 20 milioni.