De Laurentiis: "Perchè non fare un campionato a 10-12 squadre senza retrocessioni? In Lega Calcio 13 club fanno contorno, si pensa solo ai diritti tv!"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport.

«Lega Calcio? Decine di riunioni per non decidere nulla. Ho detto a Dal Pino: “Visto che la pandemia ci ha fatto scoprire le video-assemblee in conference call, mi spieghi perché io non dovrei confrontarmi direttamente con gli azionisti, con chi i soldi ce li mette? Manca in generale una visione industriale del calcio. Si pensa soltanto ai diritti televisivi».