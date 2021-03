De Laurentiis mai così vicino alla squadra, CdM: capisce che questo è uno snodo cruciale per la rincorsa Champions

Notizie Napoli calcio. Aurelio De Laurentiis ha capito che il momento del suo Napoli è davvero delicato, e per uscire dalla spirale negativa c'è bisogno di remare tutti dalla stessa direzione. In tal senso ecco cosa pubblicato nell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Il patron del Napoli è vicino alla squadra come forse mai era accaduto in passato, si è visto spesso anche in trasferta, a Bergamo per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia, mercoledì al Mapei Stadium per la partita contro il Sassuolo. Il suo incoraggiamento pre-partita al Maradona è un’abitudine, De Laurentiis si è fatto sentire sia prima della sfida contro la Juventus che del derby contro il Benevento. Il presidente è stato nel ritiro degli azzurri al Britannique, prima della sfida contro il Bologna, uno snodo fondamentale della stagione"