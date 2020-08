De Laurentiis sugli stadi: "Devono riaprire tutti, Ceferin deve capire che non siamo i suoi attori di uno show"

Ultime calcio Napoli - Al Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro è andata di scena la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, e di Gennaro Gattuso, allenatore azzurro. Seguila su CalcioNapoli24.

Ritiro Napoli

Napoli, le parole di De Laurentiis

"Sono uomo di spettacolo, guardo sempre al futuro. Cambiare la tipologia del campionato dipende dalla Federcalcio e dopo il 31 agosto ne sentiremo parlare. Le novità non sono un male, questo campionato è superato. Dobbiamo far lavorare il Napoli e Gattuso. Gli stadi chiusi devono riaprire, sembriamo attori che recitano una parte nelle mani di Ceferin: il calcio europeo non può stravolgere tutto per rispettare le date europee. Il campionato va rispettato, quella deve essere priorità, il resto viene dopo".