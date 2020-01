De Giovanni a CN24: "Il Napoli sta mettendo pressione a Ghoulam, si sta facendo un mercato estivo anticipato"

Ultimissime calcio Napoli- Maurizio De Giovanni è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime sul calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Ricardo Rodriguez buon acquisto, Ghoulam non può più essere aspettato dal Napoli, la società sta mettendo pressione al calciatore. Sarri è un professionista incredibile, la persona più seria sul mondo del lavoro del calcio. Il Napoli è l'unica grande città che ha una sola squadra, a prescindere da chi arriverà dopo De Laurentiis non cambierà la passione di questa città per questa maglia. Milik non è un centravanti, è una seconda punta con un piede straordinario, non ha i movimenti della prima punta. Se arriva anche la prima punta in questo mercato significa che già è stato fatto il mercato per la prossima stagione".