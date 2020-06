Ultime notizie calcio. Gigi De Canio, ex allenatore anche del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live:

“E’ giusto riprendere il calcio come tutte le attività. Adesso bisognerà pensare a come recuperare parte del pubblico. Se si può andare con la mascherina al cinema o al teatro, non si può andare allo stadio magari con un distanziamento di 2 metri? Bisognerebbe pensarci, sarebbe un calcio più vero”.