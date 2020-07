DAZN, Borghi: "Il Napoli affronterà un Barcellona arrabbiato, stagione segnata e con un trofeo"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Stefano Borghi, DAZN: “Il Barcellona ha molti problemi, la società ha la maggior parte delle responsabilità. Tuttavia è un Barcellona arrabbiato, certamente è una sfida meno impossibile rispetto a quella che si pensava, ma buttar fuori i blaugrana in casa propria, è un'impresa mastodontica. Il Napoli si trova di fronte, probabilmente, ad un momento di cambio pelle. Non ci si può aspettare che vinca subito, ci sono componenti storiche da rispettare, ma ha già fatto qualcosa di straordinario: ritrovare competitività. Pensavo ad una stagione segnata, impossibile da recuperare, addirittura è arrivato un trofeo".