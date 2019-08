Tanto rammarico all'Allianz Stadium per il Napoli che regala sessanta minuti alla Juventus e i bianconeri ne approfittano per segnare tre gol con Danilo, Higuain e Ronaldo. Gli azzurri non hanno mollato e sono riusciti a rimontare con le reti di Manolas, Lozano e Di Lorenzo. Nel finale di gara l'autorete di Koulibaly decide il match e regala i tre punti alla Juventus.

Clicca in allegato per visualizzare la fotogallery a cura di Ciro De Luca