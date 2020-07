Da Roma, Carducci a CN24: "Impossibile lo scambio Milik-Dzeko, per Under si aspetta l'offerta giusta"

Calciomercato Napoli - Alessandro Carducci, direttore di vocegiallorossa, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La Roma cercherà di ammorbidire il tetto ingaggi, Dzeko guadagna tanto e o sarà cessione o il suo contratto sarà spalmato negli anni. Improbabile lo scambio Milik-Dzeko. La Roma vuole vendere Under e fare una ricca plusvalenza, il calciatore ha grandi qualità”.