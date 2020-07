Da Lille, Launay a CN24: "Osimhen sogna la Premier, ma è stato colpito dal progetto Napoli. Gabriel ha grandi doti"

Calciomercato Napoli - Francois Launay, giornalista di 20minutes Lille, è intervenuto in diretta a Calcio Napoli 24 Live, trasmissione in diretta su CalcioNapoli 24 Tv. Ecco quanto evidenziato sugli ultimi aggiornamenti del Napoli calcio: “In questo momento Osimhen sta cercando di capire se ci sono possibilità di giocare in Premier League. Gli è piaciuto molto il progetto Napoli e la città, vuole giocare da titolare e sta cercando questo. Il suo sogno però è di giocare in Premier League e vuole capire se ci fosse già ora la reale possibilità di farlo. Il presidente Lopez del Lille spinge per portarlo al Napoli. Il presidente ha parlato di un’offerta da circa 80 milioni di euro, ma non ha precisato da quale club è arrivata. Gabriel in passato fu accostato alla Lazio, è un difensore diverso da koulibaly, che può giocare anche a centrocampo. Gabriel è un difensore molto bravo, tatticamente è molto intelligente”.