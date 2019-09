Da Genova - Sampdoria, Di Francesco cambia modulo: 3-4-3 contro il Napoli

Notizie Calcio - La Sampdoria riparte da quanto si è visto nelle partite contro Lazio e Sassuolo. Nell'ultimo match giocato al "Mapei" la difesa blucerchiata non ha brillato per compattezza. Il centrocampo ha fatto fatica, complice anche l’espulsione di Vieira che ha lasciato la squadra in dieci. L'attacco è stato offensivamente sterile, l'unico gol è arrivato dal calcio di rigore di Quagliarella. Il collaudato 4-3-3, marchio di Eusebio Di Francesco, potrebbe non essere il modulo giusto per affrontare il temibile Napoli in trasferta al San Paolo.

Il tecnico sta riflettendo su un cambio tattico e alcune soluzioni sono già state sperimentate prima del weekend. Sembra sempre più concreta la possibilità di passare a un 3-4-3, con Murillo, affiancato da Ferrari e Colley. Lo squalificato Vieira, espulso nel match contro il Sassuolo, non sarà della partita e la sua assenza costringerà il tecnico a inserire uno tra Linetty e Barreto accanto a Ekdal, mentre sugli esterni ci saranno Bereszynski e Murru. In attacco non mancherà Quagliarella, supportato da Rigoni e Caprari.