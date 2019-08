Da Firenze, Conti a CN24: "Non ci sarà Biraghi col Napoli, destinato all'Inter. Gli azzurri possono colpire sulla sinistra"

Dimitri Conti, giornalista di FirenzeViola.it, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"C'è stato un cambio emotivo importante con Commisso, c'è stata una modifica dal punto di vista gestionale. Commisso cerca sempre di stare a contatto con i tifosi, si può dire che da una freddezza dei Della Valle si è passato a un calore umano. La città e i tifosi aspettano nuovi acquisti, deve arrivare un colpo da novanta per quanto riguarda l'attacco: fare nomi è avventato, perché tutto può cambiare rapidamente. Si parla di Ribery ma anche di Rodrigo De Paul accostato anche al Napoli anche se l'Udinese chiede dai 40 ai 50 milioni di euro".

"Non ci sarà Biraghi essendo destinato all'Inter, c'è da capire chi prenderà il suo posto. Il Napoli sulla fascia sinistra potrebbe far male. Il modulo sarà un 4-3-3, Boateng in vantaggio su Simeone con Chiesa e Sottil sugli esterni. La difesa, penso, sarà la stessa di quella vista con il Monza. In mediana ci saranno Badelj e Pulgar. Mancano diversi giorni quindi è difficile stilare una probabile formazione".