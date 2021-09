Da Cagliari incassano: sardi mai in partita, un super Osimhen trascina il Napoli

Notizie Napoli calcio. Il Napoli stende per 2-0 il Cagliari senza troppe difficoltà e torna in vetta alla classifica. Una partita senza storia, come riconosciuto anche da L'Unione Sarda, che nel suo sito online commenta così la gara:

Quarta sconfitta in sei partite per il Cagliari, che sul campo del Napoli capolista non è mai in partita. Mazzarri prova a contrastare i campani con un modulo difensivo, ma i rossoblù vanno sotto già dopo 11 minuti e non riescono mai a impensierire i padroni di casa. Osimhen apre le marcature, Insigne la mette in cassaforte su rigore procurato dallo stesso nigeriano.