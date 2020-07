Cuccureddu: "Juventus più forte di tutte, anche del Coronavirus! La squadra vince anche giocando male. Prenderei subito Koulibaly"

Durante il programma Taca La Marca, in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Antonello Cuccureddu, ex difensore di Juventus e Fiorentina, il quale si è soffermato sulle vicende di Serie A e su tanti altri temi. Ecco quanto emerso:

La vittoria della Juventus – “E’ il nono scudetto, la Juventus è così ed è forte, ha una società alle spalle, anche con il Coronavirus è riuscita a spuntarla, sono le altre che si devono mettere a posto, questi campionati sono una monotonia, è sempre la Juventus e gli altri sono dietro. Mi piacerebbe vedere i campionati di qualche anno fa, dove la Juventus vinceva di un punto o due, c’erano Milan, Inter, Roma, Torino e tante squadre che se la giocavano. Se parliamo di tattiche, di Sarri, della squadra che gioca male, a tal proposito diceva il nostro presidente, al quale voglio un gran bene e che mi ha portato alla Juventus, era una cosa importante: vincere.”

Lockdown - “Con questo lockdown purtroppo non abbiamo visto il calcio che siamo abituati a vedere, senza pubblico, le squadre non si sono potute allenare visto che si era sempre in ritiro, si gioca con il caldo a 40 gradi ed ogni due giorni, così è difficile mantenere la stessa concentrazione. Chi parlava che le squadre più in forma atleticamente erano Lazio ed Atalanta poi piano piano abbiamo visto come sono finite, l’Inter poi si è avvicinata, grazie anche a loro se la Juventus insomma è riuscita a vincere, hanno aiutato i bianconeri nei momenti difficili e particolari.”

Champions il ritorno con il Lione – “Non è scontato, quando si gioca a certi livelli bisogna essere preparati. Ho un dubbio in assoluto sulla fase difensiva di questa squadra, che ha preso tanti gol, al di là del gioco, dove hai calciatori come Dybala e Ronaldo, che ti bruciano le partite, anche quello va bene. Sarri deve lavorare soprattutto sulla fase difensiva. In questa squadra dietro è mancato molto Chiellini, sarebbe stato diverso, bisogna trovare degli accorgimenti tattici, ci vuole un equilibrio soprattutto da parte dei centrocampisti, poi se hai campioni le partite si vincono. Sarri ha capito che bisogna gestire i giocatori, il suo gioco era con altri calciatori con caratteristiche differenti, nella Juventus li devi solo gestire, sono campioni e non li puoi cambiare.”

Ipotesi cessione Koulibaly - “Non lo so, le cifre oramai non fanno più paura. Se fossi in una società Koulibaly lo prenderei subito, lo ritengo uno dei centrali più forti d’Europa.”