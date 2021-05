Criscitiello su Gattuso: "A Napoli non hanno capito nulla, fa bene a lasciare! Dove sono quelli che lo insultavano? Che dice De Laurentiis che dopo Verona chiamò Sarri?"

Notizie Napoli calcio. Michele Criscitiello ha parlato anche di Gattuso nel corso del suo editoriale su TMW. Ecco quanto scritto:

"Gennaro Gattuso si gode il trionfo del Napoli, ultimo step verso il trionfo. Dove sono quelli che lo insultavano? Cosa dice De Laurentiis che, dopo Verona, chiamava Sarri all'insaputa di Rino. Diciamo la verità: a Napoli, di Gattuso, non hanno capito nulla. Riporterà gli azzurri, meritatamente, in Champions League e poi dirà addio. Fa bene a lasciare Napoli anche se meriterebbe di giocarsi la Champions. Ripartire da Firenze non sarebbe la scelta giusta. Sicuramente sono avanti con la trattativa ma Gattuso farebbe bene a pensarci mille volte".