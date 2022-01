Casi Covid, l'appello di Alvino: "Regole vanno cambiate, bisogna avere il coraggio di fermare i prossimi due turni di campionato"

Notizie Napoli calcio. I casi Covid continuano a spaventare la Serie A, con quasi tutte le squadre (19 su 20) a dover far fronte all'emergenza. In casa Napoli sono arrivate a quota 6 le positività nei gruppo giocatori (senza considerare lo staff) e per questo il giornalista Carlo Alvino ha pubblicato il proprio pensiero su Twitter:

Covid Napoli calcio, l'appello di Alvino