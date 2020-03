CdM - SSC Napoli, svelata la dieta per i calciatori: tante vitamine per prevenire influenza e tosse

Ultimissime calcio Napoli - Il Napoli si tiene in allenamento in vista del ritorno in campo. Gli azzurri, quando torneranno, dovranno affrontare un periodo importante verso la rimonta al quarto posto di Serie A, gli Ottavi di Champions League e la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Intanto, come riporta il Corriere della Sera, gli allenamenti sono visibili a tutti i fan.

Allenamenti da casa per i giocatori della SSC Napoli: l'alimentazione