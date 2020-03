Coronavirus, Juventus: dopo Higuain, anche Pjanic e Khedira lasciano la quarantena e l'Italia per motivi familiari

Ultimissime calcio - Non soltanto Gonzalo Higuain lascia la quarantena (lui per raggiungere la madre malata in Argentina), ma anche Miralem Pjanic e Sami Khedira, risultati negativi al COVID-19, hanno lasciato l'Italia in queste ore per motivi familiari. Per quanto riguarda Gonzalo Higuain, l'attaccante si sarebbe presentato all'aeroporto di Torino Caselle con una certificazione medica che dichiarava come fosse negativo al coronavirus, dove era ad attenderlo un jet privato in pista. Gli agenti avrebbero contattato la Juventus per capire se le certificazioni presentate dai calciatori fossero vere.