Coronavirus - Lazio, Immobile: "Giusto rinviare Europeo e campionati! Stavamo facendo una stagione incredibile"

Serie A - Ciro Immobile, attaccante napoletano della Lazio, sogna lo scudetto (distante solo 1 punto dalla Juventus) e la scarpa d'oro dove attualmente si trova saldamente in testa avanti a Lewandovski. Intanto, il calciatore ha parlato dell'emergenza Coronavirus che coinvolge l'Italia e il mondo intero.

"Con la Lazio stavamo facendo qualcosa di incredibile. Anche dal punto di vista personale mi sono preso tantissime soddisfazioni. Spero di poter tornare in campo e continuare il nostro cammino verso i nostri obiettivi. Mi mancano tanto il pallone, i miei compagni di squadra, le partitine, il divertimento del nostro lavoro. E' complicato, ma si cerca di fare il massimo perché bisogna tenersi in forma in qualche modo. Ogni tanto prendo il pallone della tripletta contro la Sampdoria e palleggio in terrazzo ma non è la stessa cosa.

La Scarpa d'Oro è dura perché ci sono tanti campioni in corsa per vincere questo trofeo, credo sia ancora complicata la forza. Sarebbe bello, ovviamente, riuscire ad arrivarci".

Giusto rinviare il campionato e gli Europei per la situazione che stiamo vivendo. Fermando i campionati era inevitabile anche fermare le partite della Nazionale, sarebbe stato difficile arrivarci pronti. Dispiace perché c'eravamo preparati tanto nei due anni con Mancini. I

Sto tanto con la famiglia, guardiamo film insieme e gioco tanto alla PlayStation. Pensando positivo riusciremo a superare insieme questa fase molto difficile della vita. Mando un abbraccio a tutti i tifosi, a quelli della Lazio in particoalre, ai medici, ai dottori che stanno lottando per noi e con noi per sconfiggere questo male. Torneremo ad abbracciarci, a condividere momenti, belli o brutti che siano sportivamente, ma ne usciremo. Ora, però, dobbiamo restare a casa con le nostre famiglie".