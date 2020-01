Inter, Conte a Sky contro Capello: "Ma dove vedi che giochiamo in contropiede? Lukaku è una 'pippa', adesso basta!"

Ultimissime calcio Napoli - Antonio Conte contro Capello è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Napoli-Inter. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Non penso che l'Inter oggi si sia difesa aspettando il Napoli, anzi credi che abbiamo pressato la squadra di Gattuso alto. Menomale che gli avversari ci temono più di come quando parlate voi. Parlate di contropiede, ma quale contropiede? Noi non ci difendiamo bassi, ma attacchiamo chiunque in qualsiasi partita, che sia in casa o fuori casa. Lukaku è una pippa, si continua a dire questo di lui, ma dai finiamola. Inutile parlare".