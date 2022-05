Classifiche a confronto Serie A: Juve e Napoli in parità, l'Inter resta a -10 da Conte

Giornata di campionato che ha cambiato ben poco, in vetta alla classifica di Serie A. A oramai 3 giornate dal termine la lotta Scudetto resta una questione fra Milan e Inter, con i rossoneri che nel confronto con la 35^ giornata della scorsa stagione continuano ad essere in attivo, + 5 punti. Una differenza notevole rispetto all'Inter che nel raffronto con 12 mesi fa è a -10. Stessi punteggi invece per Napoli e Juventus. La squadra col saldo migliore resta la Fiorentina, nonostante gli ultimi 3 ko consecutivi, +18. Mentre l'Atalanta, in attesa del posticipo di questa sera con la Salernitana, è a -17 rispetto ad un anno fa.

Spalletti

Serie A: classifiche a confronto

Milan 77 (+5 rispetto alla Serie A 2020/21 dopo 35 giornate)

Inter 75 (-10)

Napoli 70 (=)

Juventus 69 (=)

Roma 59 (+1)

Lazio 59 (-6)

Fiorentina 56 (+18)

*Atalanta 55 (-17)

Verona 52 (+9)

Torino 47 (+11)

Sassuolo 46 (-10)

Udinese 43 (+3)

Bologna 43 (+3)

Empoli 37 (in Serie B)

Sampdoria 33 (-12)

Spezia 33 (-1)

Cagliari 28 (-7)

**Salernitana 25 (in Serie B)

Genoa 25 (-11)

*Venezia 22 (in Serie B)

*una partita in meno