Classifica Serie A, il confronto con la scorsa stagione: nessuno come il Napoli, l'Inter ha 12 punti in meno!

Ultime notizie Serie A - A distanza di un anno, come cambia la classifica di Serie A? Dopo 25 giornate, il confronto con il campionato 2023/24 premia il Napoli, che ha un saldo positivo di +17 punti. Bilancio negativo per le milanesi, in particolare per l'Inter, che un anno fa a questo punto della stagione aveva addirittura 12 punti in più. Tra le sorprese c'è l'Udinese. Ecco le differenze:

17) MONZA: -19 punti

Punti nel 2024/2025: 14

Punti nel 2023/2024: 33

Posizione nel 2024/2025: 20°

Posizione nel 2023/2024: 11°

16) INTER: -12 punti

Punti nel 2024/2025: 54

Punti nel 2023/2024: 66

Posizione nel 2024/2025: 2°

Posizione nel 2023/2024: 1°

15) MILAN: -11 punti*

Punti nel 2024/2025: 41

Punti nel 2023/2024: 52

Posizione nel 2024/2025: 7°

Posizione nel 2023/2024: 3°

* una partita in meno

13) TORINO: -8 punti

Punti nel 2024/2025: 28

Punti nel 2023/2024: 36

Posizione nel 2024/2025: 11°

Posizione nel 2023/2024: 10°

13) JUVENTUS: -8 punti

Punti nel 2024/2025: 46

Punti nel 2023/2024: 54

Posizione nel 2024/2025: 4°

Posizione nel 2023/2024: 2°

11) ROMA: -4 punti

Punti nel 2024/2025: 37

Punti nel 2023/2024: 41

Posizione nel 2024/2025: 9°

Posizione nel 2023/2024: 6°

11) BOLOGNA: -4 punti*

Punti nel 2024/2025: 41*

Punti nel 2023/2024: 45

Posizione nel 2024/2025: 8°

Posizione nel 2023/2024: 5°

* una partita in meno

10) GENOA: -3 punti*

Punti nel 2024/2025: 27*

Punti nel 2023/2024: 30

Posizione nel 2024/2025: 12°

Posizione nel 2023/2024: 12°

* una partita in meno

9) EMPOLI: -1 punti

Punti nel 2024/2025: 21

Punti nel 2023/2024: 22

Posizione nel 2024/2025: 17°

Posizione nel 2023/2024: 16°

8) LECCE: +1 punti

Punti nel 2024/2025: 25

Punti nel 2023/2024: 24

Posizione nel 2024/2025: 15°

Posizione nel 2023/2024: 13°

7) VERONA: +3 punti

Punti nel 2024/2025: 23

Punti nel 2023/2024: 20

Posizione nel 2024/2025: 17°

Posizione nel 2023/2024: 16°

6) FIORENTINA: +4 punti

Punti nel 2024/2025: 42

Punti nel 2023/2024: 38

Posizione nel 2024/2025: 6°

Posizione nel 2023/2024: 9°

3) CAGLIARI: +6 punti

Punti nel 2024/2025: 25

Punti nel 2023/2024: 19

Posizione nel 2024/2025: 14°

Posizione nel 2023/2024: 19°

3) LAZIO: +6 punti

Punti nel 2024/2025: 46

Punti nel 2023/2024: 40

Posizione nel 2024/2025: 5°

Posizione nel 2023/2024: 7°

3) ATALANTA: +6 punti

Punti nel 2024/2025: 51

Punti nel 2023/2024: 45

Posizione nel 2024/2025: 3°

Posizione nel 2023/2024: 4°

2) UDINESE: +10 punti

Punti nel 2024/2025: 33

Punti nel 2023/2024: 23

Posizione nel 2024/2025: 10°

Posizione nel 2023/2024: 14°

1) NAPOLI: +17 punti

Punti nel 2024/2025: 56

Punti nel 2023/2024: 39

Posizione nel 2024/2025: 1°

Posizione nel 2023/2024: 8°