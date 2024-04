Classifica avulsa Serie A: ecco che succede se il Napoli arriva a pari punti con un'altra squadra

Ultime notizie. Napoli ottavo in classifica, poche speranze di ottenere un piazzamento in Europa. Mancano 8 partite alla fine del campionato ed è tempo di ragionare sugli scontri diretti e la classifica avulsa, e su cosa accadrebbe nel caso in cui il Napoli finisse a pari punti con un'altra squadra.

Classifica avulsa

Il regolamento Serie A stabilisce una classifica avulsa ottenuta con i punti fatti negli scontri diretti. Nello specifico, si considerano in ordine:

Punti fatti negli scontri diretti fra le squadre arrivate a pari In caso di ulteriore parità la differenza reti negli scontri diretti Differenza reti generale nell’intero campionato (prevale chi ne ha segnate di più in caso di ulteriore parità) Sorteggio

Ecco la situazione del Napoli negli scontri diretti: