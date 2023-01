Clamoroso Salernitana, Sky annuncia: ad un passo il ritorno di Nicola!

Notizie calcio - In casa Salernitana sta succedendo di tutto: dopo la sconfitta per 8-2 contro l'Atalanta era stato annunciato l'esonero di Davide Nicola ed era partita la caccia al sosituto. Da Di Francesco passando per D'Aversa, Semplici, Mazzari, Ribery ed il sogno Benitez, il presidente Iervolino ora sembra deciso a fare marcia indietro in vista del derby di sabato contro il Napoli. .

Allenatore Salernitana, ritorno Nicola ad un passo

Nicola-Salernitana nuovamente vicinissimi, ecco quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio:

Panchina Salernitana, il presidente Iervolino sempre più deciso: sta per tornare Davide Nicola, 48 ore dopo l'esonero di lunedì.