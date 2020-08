Clamoroso Conte, ripensa alla Nazionale dopo l'addio all'Inter: strada percorribile solo dopo Euro 2021

Ultime notizie calcio. L'addio di Antonio Conte all'Inter appare sempre più probabile: le parti, dopo la sconfitta in finale di Europa League, si incontreranno martedì per mettere il punto su questa spinosa faccenda. Intanto Sportmediaset lancia la clamorosa indiscrezione: il tecnico starebbe pensando ad un ritorno sulla panchina della Nazionale italiana. L'ex CT avrebbe sondato il terreno riguardo a possibilità e tempi per un eventuale ritorno. Questa opzione però non sarebbe a breve termine ma se ne potrebbe parlare eventualmente dopo gli Europei.