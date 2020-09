Chiariello: "La Juve comanda il giro di cessioni e acquisti, decisiva la scelta Suarez o Dzeko"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Italia fermata dalla Bosnia, squadra modesta e ordinata. C’è un giocatore che si è levato sopra tutti: Dzeko. A 34 anni mostra ancora cosa significa centravanti dai piedi buoni. La Juventus vuole portarlo con sé oppure Suarez oppure Cavani, dopo che ha detto di non voler vestire nessun’altra maglia della Serie A. La Juventus, come al solito, fa da apripista e catalizza tutto il mercato: il giro delle cessioni ed acquisti, dipende tutto da loro".