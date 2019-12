Chiariello: "Il peggior primo tempo della storia del Napoli! Chi esalta oggi la squadra falsifica la realtà, l'unica idea era mettere cross per il provolone. Fallimento totale" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Umberto Chiariello, direttore di Canale21, parla nel suo editoriale di Udinese-Napoli e del periodo del Napoli di Carlo Ancelotti:

"21 posto in 15 partite, il Napoli di Reja al primo anno di Serie A aveva questi numeri, ma non si possono paragonare i due Napoli. Quel Napoli arrivò a 35 punti dall'Inter, sembra di essere tornati ad anni luce. Quel Napoli prese Gargano, due scarti dalla Juve, Lavezzi e Hamsik tra le tante critiche. La stagione di Calaiò durò un tempo. A Udine si accese la luce del Napoli, oggi a Udine una partita disastrosa. Il primo tempo di oggi è tra i peggiori della storia del Napoli, oggi Musso è stato invitato da Starace a prendere un caffé. Non so cosa è successo oggi nello spogliatoio, è un segnale gravissimo vedere uscire Insigne, il capitano a fine primo tempo e non vederlo tornare in campo. Oggi abbiamo messo il provolone alto in mezzo l'area sperando che facesse qualcosa, l'unica idea di gioco del Napoli era buttare palloni in mezzo. Ho sentito la radio esaltare il Napoli, una partita da dove ripartire, chi dice questo falsifica la realtà! Il Napoli è arrivato al capolinea, ha dimostrato ancora una volta che ci vuole un cambiamento. Una squadraccia l'Udinese, questa stagione sarà archiviata come la stagione dei fallimenti totali degli obiettivi aziendali. Arrivare in Champions e aumentare il valore dei calciatori, oggi è tutto in fumo.