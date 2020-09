Chiariello: "De Laurentiis nervoso, è stato un anno complicato. I campioni sono arrivati solo con Benitez"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Il nervosismo di De Laurentiis, di questi giorni, ha un’origine mercantile. Il presidente del Napoli ha chiaro che questo è un anno complicato, anche senza Covid: mancano i proventi da Champions League. Le avversarie si stanno potenziando, l’annata è complicata perché va fatta una rifondazione profonda. Bisogna dare atto che, con tutti - e tanti - difetti della gestione Benitez, ha avuto un merito: al di là del gioco, il Napoli mai nella storia recente è riuscito ad acquistare giocatori da club di primissima fascia. Mai avuti giocatori di Real Madrid e Liverpool, in quegli anni sono arrivati Higuain, Callejon, Reina, Albiol. Il Napoli i suoi campioni se li è costruiti prendendoli da piccoli club: Cavani dal Palermo, Lavezzi dall’Argentina, Hamsik dal Brescia. Se De Laurentiis si scotta, lui che non ha mai fatto il pompiere, ahinoi, come Nerone “Brucia Roma, brucia Roma”.