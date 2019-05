Fiorentina-Genoa, il pari senza emozioni scatena l'indignazione social dei tifosi Empoli "Che biscottone!"

Fiorentina-Genoa scatena l'indignazione social: pari senza emozioni, l'Empoli retrocede immeritatamente in Serie B. Risultato al Franchi che rispecchia quanto visto in campo, dove entrambe le squadre non hanno mai spinto sull'acceleratore per cercare la vittoria con la radiolina sintonizzata su San Siro per Inter-Empoli. I toscani di Andreazzoli hanno lottato fino al 97' e meritavano di restare nella massima serie per gioco espresso e ardore agonistico. Soltanto un super Handanovic ha negato la gioia ai supporters biancoazzurri accorsi numerosi a Milano. Al fischio finale si è scatenato il putiferio sui social. Basta dare uno sguardo su Facebook e Twitter per leggere commenti di ogni tipo sulla gara di Firenze in particolar modo quelli dei sostenitori empolesi: "Orgogliosi di averla giocata la partita, non come a Firenze RIDICOLI con il loro biscottone!". E poi leggere di farsa, pastetta, pagliacciata. Insomma questo finale di Serie A è stato davvero ricco di emozioni