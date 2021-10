Centrale Var presentata a Lissone: novità e non solo, ecco come funzionerà

È stata presentata a Lissone, in Brianza, a pochi chilometri da Milano, la Centrale Var unica che è operativa in serie A dall'inizio di questa stagione. Una struttura costruita a tempo di record partendo ad aprile scorso e che collega tutti gli stadi della serie A a otto sale Var, più 4 già pronte per la serie B. 250 i km di cavo presenti nella sola Centrale, che dispone anche di una sala conferenze e di varie sale riunioni dove arbitri, Var e responsabili delle commissioni possono immediatamente confrontarsi sul lavoro svolto e da svolgere, oltre a fare incontri e corsi di formazione. Presenti all'inaugurazione i vertici di Aia e Lega oltre al presidente federale Gravina.