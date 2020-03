CdM - Sosta per il Napoli, Gattuso cambia gli allenamenti! Ghoulam pronto a tornare in campo, Koulibaly verso il recupero

Ultimissime calcio Napoli- Cambia tutto nel programma di lavoro per il Napoli, che dovrebbe tornare in campo venerdì 13 marzo alle 18:45 a Verona a porte chiuse e, quindi, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, ieri lo staff di Gattuso ha progettato una nuova organizzazione degli allenamenti. Questa sosta inattesa sarà dedicata al recupero delle energie, soprattutto dei giocatori che al momento non sono disponibili. Koulibaly avrà modo d’intensificare il lavoro sul campo, riacquisire la condizione sotto il profilo atletico e di conseguenza anche la fiducia nei suoi mezzi, l’ipotesi più realistica è che torni a disposizione per la gara contro la Spal. Gattuso ha chiesto ai suoi ragazzi di non farsi distrarre dalla situazione, di prendere consapevolezza che queste difficoltà riguardano tutti, non solo il Napoli, basta pensare ai cambiamenti vissuti dall’Inter nella preparazione delle partite. Ghoulam sta trovando continuità negli allenamenti, contro il Torino ha anche svolto riscaldamento nella ripresa, un segnale che è pronto per rientrare in campo cinque mesi dopo la sua ultima gara.