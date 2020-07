CdM, Scozzafava a CN24: "Manolas non ci sarà col Barcellona, Maksimovic ha dimostrato di valere"

Monica Scozzafava del Corriere del Mezzogiorno è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Milik titolare dal primo minuto perché Mertens squalificato. Sarà importante per se stesso dare prova d’orgoglio. Dispiace per Manolas ma sembra che non ci sarà con il Barcellona, piena fiducia alla coppia Maksimovic-Koulibaly".