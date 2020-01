CdM - Oggi possono tornare in gruppo Koulibaly e Mertens, si attende il rientro di Allan dal Brasile

Calciomercato Napoli - Dopo due giorni di riposo non a tutti i componenti della rosa del Napoli tornano al lavoro. Come riporta il Corriere del Mezzogiono, sei azzurri hanno svolto lavoro personalizzato. Oggi pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti, saranno monitorate le loro condizioni e potrebbero finalmente tornare a disposizione Mertens e Koulibaly. Kalidou sta recuperando dalla distrazione al bicipite femorale destro rimediata contro il Parma, che lo rende indisponibile da più di 50 giorni, Mertens non va in campo dall’ultima gara del 2019, la vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Si attende anche il ritorno di Allan dal Brasile, il centrocampista azzurro potrebbe rientrare oggi.