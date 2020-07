Napoli - Coutinho, talento del Bayern Monaco in prestito dal Barcellona, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, è in Italia per vacanze. Terminata la Bundesliga ora si dedica alla vacanze. Concesse foto e autografi agli appassionati che l’hanno riconosciuto alla Conca del sogno a Nerano, in serata poi si è recato per la cena a Sorrento. Niente sogni per i tifosi, solo vacanze pre Champions che si disputerà ad agosto.