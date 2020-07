CdM - A Parma Lozano punta come Osimhen, ci aveva già provato Ancelotti ma non funzionò

Napoli - Il più grande acquisto della storia azzurra (Lozano) potrebbe già essere superato dopo soltanto un anno con l'ingaggio di Osimhen. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Gattuso a Parma si affiderà al messicano nel ruolo di punta viste le assenze di Milik e Mertens (convocato ma non a piena disposizione). Il Chucky non è Osimhen, è un esterno offensivo con pochissime esperienze da punta centrale, Ancelotti ci ha provato nel suo 4-4-2 ma, eccetto l’esordio contro la Juventus, l’idea non ha dato grandi risultati. Lozano in casa Napoli è, però, l’unico attaccante che sfugge all’idea di risalire il campo attraverso il palleggio veloce, in una proposta lineare, espressione di un’identità che è il marchio di fabbrica della vecchia guardia azzurra.