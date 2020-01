Castrovilli in ospedale, Fiorentina in ansia. Iachini a SKY: "Non ricordava dov'era"

Questo il commento a Sky Sport di Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, dopo lo 0-0 interno contro il Genoa: "Castrovilli è andato a fare accertamenti, non so cos'abbia. Non ricordava dove fosse, è uscito e verificheremo. Speriamo non sia nulla. Oggi è stata una partita particolare. Innanzitutto il Genoa non ha la squadra da ultimo posto, avevo avvisato. Siamo partiti bene, alti, aggressivi e creando occasioni. Sapevamo poi che però serviva anche lavorare sulle marcature preventive, perché il Genoa lavora sulle punte. Purtroppo c'è stato l'episodio del rigore, e abbiamo perso serenità, facendo qualche errore tecnico. Siamo rientrati nel secondo tempo con l'atteggiamento giusto, creando pure i presupposti per il vantaggio. Dobbiamo migliorare, ma pazienza: a volte ci può stare che vada così".