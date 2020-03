Caso Serie A, The Athletic: 54 giocatori e 6 allenatori a scadenza, la Lega riterrebbe validi i contratti fino al momento in cui si chiuderà la stagione

Ultime notizie Napoli - Quale sarà il futuro della Serie A? Si tornerà a giocare? Se lo chiede anche The Athletic, che in un lungo focus firmato da James Horncastle analizza il campionato italiano. Vi proponiamo uno stralcio dell’analisi:

‘Nessuno sta pensando al calcio ad oggi. Il grande problema ad oggi è finire la stagione, ma ci chiediamo: riusciremo ad iniziare la prossima senza problemi?’ confida un dirigente di Serie A.

La Lega starebbe mettendo a punto una serie di proposte dirette a FIGC, UEFA e FIFA per aiutare i club: ci sono 54 giocatori e 6 allenatori in scadenza di contratto al 30 giugno, più altri calciatori - tra cui Petagna e Rrahmani acquistati dal Napoli - che si dovrebbero unire alle nuove società dal giorno successivo. Cosa succede se per quella data la stagione non sarà ancora completata?

Secondo The Athletic, una delle linee guida della Serie A consisterebbe nel ritenere rinnovati i contratti in scadenza fino al giorno in cui la stagione si concluderà.

Tra le altre idee studiate:

una sessione di mercato estiva allungata nel rispetto del termine di quella attuale, che porterebbe poi all’eventuale cancellazione di quella invernale;

Una proposta alla UEFA di spostare la data di approvazione dei bilanci societari;

Una proposta alla UEFA di sospensione temporanea del Fair Play Finanziario;

Snellimento burocratico e riduzioni dal punto di vista delle tasse: accesso più facile al credito con tassi di interesse più agevolati, affinché possano essere costruite nuove strutture o ammodernate quelle esistenti”