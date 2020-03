Cannavaro: "L'unica strada è quella di restare in casa! In Italia non abbiamo posti in rianimazione, c'è poco da scherzare. A mio padre dico..."

Notizie calcio Napoli - Fabio Cannavaro, allenatore del Guangzhou, torna in Cina e va in quarantena. Repubblicariporta le parole dell'allenatore del club cinese in merito all'emergenza Coronavirus:

«In Cina stanno gestendo il virus da qualche settimana. I nuovi casi arrivano da fuori. Perciò noi a Dubai avevamo fatto anche l’esame del sangue. Dopo il transito da Hong Kong, una volta atterrati a Guangzhou ci hanno fatto il tampone e messo in quarantena per due settimane. Agli italiani dico: state in casa, c’è poco da scherzare. In Italia, abbiamo poco più di 5 mila posti in rianimazione. Non possiamo permetterci tanti contagi, altrimenti i medici sono costretti a scegliere i pazienti da salvare. La strada è una sola, non uscire! E a mio padre, che è della generazione abituata alla sosta dal tabaccaio: “Papà, per un po’ non puoi scendere a prendere le sigarette”».