Notizie Serie A. Secondo quanto riferito da repubblica.it, la cerimonia per il sorteggio del nuovo calendario di Serie A si terrà l'1 settembre, in via telematica e non nella sede di Sky come da tradizione nelle ultime stagioni. Per il momento manca ancora l'annuncio ufficiale da parte della Lega: il 2 settembre, poi, la Lega calcio valuterà le offerte vincolanti arrivate dai fondi di private equity.