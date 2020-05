Serie A, si fa avanti il fondo Cvc: idea di accordo decennale e proposta miliardaria per i diritti tv

Ultime notizie calcio. All'orizzonte della Serie A potrebbe presto esserci una vera e propria rivoluzione anche in termini di accordi economici. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 ore, un gigante internazionale degli investimenti che sta discutendo con la Lega Serie A per il lancio di una iniziativa nel settore dei diritti tv, in grado di fornire per i prossimi dieci anni un flusso di liquidità alle società di calcio.

Si tratta del gruppo Cvc, già noto per gli investimenti nella Formula 1 e nel Sei Nazioni di rugby, che avrebbe avviato discussioni preliminari per presentare una proposta, al momento ancora in fase iniziale. L'obiettivo sarebbe costituire una newco dove confluirebbero i diritti tv a partire dal 2021, quando scadrà il contratto con Sky e Dazn. L'accordo potrebbe essere della durata di dieci anni: al momento Cvc gestisce asset per 80,5 miliardi di dollari. La società vanta più di 300 investitori provenienti da tutto il mondo: è la decima società al mondo per investimenti in questo campo. Cvc ha una forte esperienza nel settore della gestione degli avvenimenti sportivi, detenendo circa il 70% di Formula One Group.