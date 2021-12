Calaiò: "Napoli poco maturo con le piccole, persi punti pesanti. Juventus? C'è un aspetto degli azzurri che può far ben sperare"

Notizie Napoli calcio. Emanuele Calaiò, ex centravanti del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"E' un periodo complicato per il Napoli dopo le ultime sconfitte, che hanno vanificato la vittoria con il Milan. Ora bisogna ricaricare le batterie e recuperare gli infortunati, ripartendo come successo all'inizio dell'anno. Questa squadra ha dimostrato di avere poca maturità con le piccole, lasciando per strada punti molto pesanti".

Sulla gara contro la Juve: "Il Napoli con le grandi ha dimostrato di potersela giocare sempre, esprimendo un ottimo calcio tirandosi su nelle difficoltà. I bianconeri sono in ripresa, ma l'augurio è che la squadra di Spalletti possa fare risultato".