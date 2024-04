Cagliari-Verona 1-1, è finito così il match salvezza di Pasquetta oggi in Sardegna con zero minuti per l’azzurro Gianluca Gaetano.

Cagliari-Verona, perché Gaetano non ha giocato

Intervenuto nel post partita, Claudio Ranieri, tecnico dei rossoblu, ha spiegato il motivo dell’assenza del centrocampista: “Non me la sono sentita di schierare troppi giocatori col punto interrogativo. Viola ha la giusta cattiveria sottoporta e non ho voluto rischiare Gaetano”.