Cagliari, Pavoletti si racconta: "Un rimpianto in carriera? Aver avuto poco tempo a Napoli"

Notizie calcio - In una lunga intervista a Radio Serie A, Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari ed ex Napoli, ha parlato così della sua carriera e delle varie sliding doors che l'hanno contraddistinta:

"Mi son sempre messo a ridere quando mi paragonavano a CR7 sull'efficacia dei gol di testa. Quando vieni dal basso è così. C'era un periodo in cui Cristiano Ronaldo segnava sempre di testa soprattutto in Champions e girarono dei "meme" con su scritto: "per segnare così bastava prendere Pavoletti". E sì, chi l'avrebbe mai immaginato essere paragonato a Ronaldo (ride n.d.r)".

Sul Napoli: "Non ho rimpianti. Per dire, non sono mai andato a parlare con un allenatore perché la situazione andava storta. Non mi sono mai lamentato. Ho lavorato e poi magari a fine anno sono andato via. Però poi ho sempre visto che con il lavoro le cose andavano bene. A volte mi accorgo che molto probabilmente a Napoli non ero pronto. Forse ci sarei dovuto arrivare con qualche anno in più. Magari dovevo tenere botta e dire "cavolo mi ha comprato il Napoli, perché devo andare via dopo sei mesi?"

Un giocatore magari si deve ambientare. Non siamo robot che attacchi e stacchi una spina e tutto è uguale in qualsiasi squadra tu sia. Siamo umani, quindi puoi sentire il cambiamento, un nuovo tipo di gioco o di allenamento. Ero stato molto bene, avevo trovato uno degli spogliatoi più belli e simpatici di sempre. Però avevo sentito questa esigenza di cambiare e per fortuna spuntò l'idea Cagliari e mi allettò molto. Per come vedo io la vita mi ispirava e direi che la scelta è stata più che giusta".