Bucchioni: "Il Napoli ha aumentato il proprio fatturato. Osimhen? Si potrà fare una bella plusvalenza"

Notizie Napoli calcio. Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva concentrandosi sulle ultime tematiche in casa Napoli:

Napoli? Ha aumentato il fatturato e si è rinforzato. Oshimen? Aspettiamo l'ufficialità ma se in poco tempo dovesse esplodere, il Napoli potrebbe fare una bella plusvalenza. Insigne? Ha bisogno di sentirsi apprezzato, faccio fatica a discuterlo. La stagione va valutata con quello che è successo nel pre-Gattuso. Il Napoli va rinforzato non togliendo Insigne ma con un centravanti che non ha avuto".