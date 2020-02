Brescia, Diego Lopez a Sky: "Balotelli vive una situazione nuova, dobbiamo aiutarci a vicenda. Il Napoli ha cambiato la partita"

Ultimissime calcio Napoli - Diego Lopez, allenatore del Brescia, è intervenuto a Sky Sport al termine di Brescia-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Dobbiamo continuare sulla linea della prestazione. Abbiamo fatto bene con una grandissima squadra. Siamo stati bravi nel primo tempo. Nel secondo tempo è cambiato un po' qualcosa, il rigore e il Napoli hanno cambiato la partita. Gli ultimi 15 minuti siamo stati lì nel loro campo a giocare. Mario Balotelli ha bisogno di maggior sostegno, in alcune occasioni è stato aiutato meglio. Non bisogna lasciare quello spazio a Fabian e calciatori come lui, possono fare gol come quello di oggi. Mario è un grande giocatore, dobbiamo aiutarlo e lui aiuterà noi. Lottare per la salvezza è una situazione nuova per lui".